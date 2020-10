France-Portugal : pourquoi Cristiano Ronaldo va faire mal aux Bleus

Peut-être y avez-vous prêté attention depuis quelques années. Ou, plus certainement, avez-vous lu quelques articles liés au débat ce matin dans les médias. Le constat demeure étonnant, mais bien réel : Cristiano Ronaldo, la star portugaise du football mondial, n'a ainsi jamais marqué face à l'équipe de France lors d'une rencontre internationale chez les A. Et si l'on précise d'emblée chez les A, c'est aussi parce que CR7 s'est déjà distingué face à nous, alors qu'il évoluait chez les Espoirs, en 2003, lors d'une rencontre à Clermont-Ferrand.

Depuis qu'il évolue chez les "grands", Ronaldo a affronté les Bleus à quatre reprises. Il y eut certes une victoire, retentissante même, en finale de l'Euro 2016, mais il avait alors quitté ses partenaires sur blessure avant que le Portugal n'arrache la victoire en prolongations. On sait également que CR7 éprouve plus de difficultés face aux grandes nations du football pour marquer. Et celui qui a déjà inscrit 101 buts en sélection n'avait ainsi jamais score contre les Bleus, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne.

Un mauvais présage ? Oui car Cristiano Ronaldo finit toujours par marquer. L'Espagne en a ainsi fait les frais lors de la dernière Coupe du monde avec pas moins de 3 buts encaissés en un seul match. CR7 va prochainement affronter les Bleus à trois reprises (Ligue des Nations, Euro), et on redoute déjà les misères du buteur de la Juventus Turin.