Grèce - France : coup dur de dernière minute pour Mbappé ?

Didier Deschamps a prévu de « faire des changements par rapport au onze » aligné contre Gibraltar, samedi (14-0). Le sélectionneur n’a pas fait de mise en place, hier soir, lors d’un entraînement où le filet n’était pas tendu sur un des buts. Deschamps veut tenir compte des sensations des joueurs après discussion. Sa réflexion pourrait encore s’étirer ce matin. « Oui, c’est prévu », a-t-il répondu hier à une question sur le capitanat de Kylian Mbappé en conférence de presse. Mais une tendance nocturne forte glissée par L'Équipe enverrait plutôt le buteur du PSG sur le banc.

Kolo Muani à droite ?

Après hésitation, Randal Kolo Muani pourrait débuter à droite avec Ousmane Dembélé à gauche et Olivier Giroud en pointe. Mais une discussion devrait avoir lieu avec Mbappé. Si le capitaine est OK pour débuter, Kolo Muani débuterait sur le banc. Derrière, Jules Koundé fera son retour à droite avec une charnière Axel Disasi - William Saliba possible et probablement Lucas Hernandez à gauche. Antoine Griezmann pourrait récupérer le brassard avec Youssouf Fofana à ses côtés et Rabiot à gauche.

