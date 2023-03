Irlande - France : Pierre Ménès trouve des excuses à Mbappé

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Cette trêve internationale, ça aura été deux salles, deux ambiances pour Kylian Mbappé. Pour ne pas avoir mis au point de tactique particulière à son encontre, les Pays-Bas se sont faits punir vendredi soir, avec une passe décisive et un doublé de l'attaquant pour un large succès (4-0). Mais hier à Dublin, le nouveau capitaine des Bleus a fait l'objet d'une attention toute particulière des Irlandais et il a été beaucoup moins en vu. L'Equipe lui donné la note de 3, la plus mauvaise parmi les 22 acteurs (à égalité avec 4 autres joueurs).

Pierre Ménès, lui, lui a accordé un 4 mais il lui a surtout trouvé des circonstances atténuantes : "C'est vrai que quand derrière toi, tu as Hernandez et Rabiot qui ne sont pas capables de te mettre un bon ballon de la partie, c'est difficile d'exister. Je l'ai trouvé étonnamment sobre. Il n'a quasiment pas tenté de dribble. D'abord car ça ne servait à rien car il avait deux adversaires sur lui. Il n'allait pas tenter des choses perdues d'avance. Il a essayé d'être utile à l'équipe, de proposer, d'être disponible. Il l'a été, rien à dire là dessus. Mais c'est vrai que quand on a un joueur de ce talent, on attend beaucoup plus."