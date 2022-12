Japon – Croatie (1-1) : Modrić et les siens s’imposent aux tirs au but !

C’est terminé ! Les Croates se sont qualifiés pour les quarts de finale en s’imposant aux tirs au buts contre le Japon. Les deux équipes n’avaient pas réussi à se départager au bout de la prolongation. En première mi-temps les Samouraïs Blues ont dominé les débats, c’est Daizen Maeda qui a ouvert le score. À l’heure de jeu, Ivan Perišić a permis à la Croatie de revenir dans le match grâce un joli coup de tête.

La Croatie affrontera le Brésil ou la Corée du Sud au prochain tour.

