L'équipe de France ronronne en Finlande, les Pays-Bas de Depay à 45 minutes du Qatar !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Peu de réelles occasions à se mettre sous la dent dans ce match entre les Bleus et les Finnois pour ce dernier match de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Mauvaise nouvelle pour l'OL : Léo Dubois s'est blessé à la cuisse avant la pause (43e).

Rappelons que les Français ont validé leur ticket samedi dernier face au Kazakhstan (8-0) et que la Finlande, actuellement deuxième et barragiste, dépend du résultat entre la Bosnie et l'Ukraine dans l'autre rencontre du jour dans ce groupe D.

Dans le seul groupe où il y a encore un enjeu direct pour le Qatar (le G), ce sont pour l'instant les Pays-Bas qui compostent leur billet et éliminent la Norvège (3e). Les Oranje sont toujours à 0-0 alors que la Turquie est accrochée au Monténégro (1-1).