La France punit la Finlande, le duo Benzema – Mbappé fait mouche, les Pays-Bas qualifiés !

Dans un match loin d'être emballant où Didier Deschamps a effectué une large revue d'effectif, l'équipe de France s'est imposée en Finlande (2-0)... Mais il a fallu attendre l'entrée de certains titulaires (Benzema, Coman) pour que le match se décante.

La solution est encore venue de Karim Benzema, après une combinaison avec Kylian Mbappé (66e). Ménagé au coup d'envoi, l'attaquant du Real Madrid était rentré quelques minutes plus tôt à la place d'un Moussa Diaby discret. Face à une équipe finnoise obligée de se découvrir, Mbappé a fait valoir sa vitesse pour doubler la mise (76e).

Dubois la tuile, Guendouzi première

Pour les « coiffeurs », qui ont débuté la rencontre à Helsinki, ce ne fut pas une soirée facile. Alors qu'il avait été préféré à Benjamin Pavard, Léo Dubois est sorti sur blessure à la 43e minute, victime (à minima) d'un claquage. Associé à Mbappé, Diaby n'est pas parvenu à combiner. Quant à Jules Koundé, qui a cédé sa place à Kingsley Coman (en train de s'imposer dans son rôle de piston droit et plutôt intéressant), il a aussi passé un match délicat. En fin de partie, on a pu assister aux premières minutes en Bleu de Mattéo Guendouzi, remplaçant d'un Antoine Griezmann qui a toujours autant de mal à appréhender son rôle derrière l'attaquant.

Pas d'Haaland au Qatar en 2022

Avec ce résultat, combiné à la victoire de l'Ukraine en Bosnie (2-0), ce sont les Jaune et Bleu qui finissent barragistes, laissant à la Finlande la frustrante troisième place. On connait également le 10e et dernier qualifié de la zone Europe pour le Qatar. Il s'agit des Pays-Bas, qui ont souffert pour battre la Norvège à Rotterdam (2-0, buts de Bergwijn et Depay dans les dix dernières minutes) et qui finissent en tête devant une Turquie victorieuse au Monténégro (2-1). On ne verra donc pas Erling Haaland au Mondial en novembre 2022 !