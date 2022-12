Le roi Pelé est décédé

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Il était l'idole de beaucoup et longtemps on a entretenu son mythe face à celui de Diego Armando Maradona. Le "roi" Pelé est mort ce jeudi du côté de Sao Paulo ! Enfant star du football mondial au moment de remporter la première de ses trois Coupes du Monde en 1958 à l'âge de 17 ans, vainqueur du titre en 1962 puis en 1970, "O Rei" était une icône intouchable du football brésilien.

Pour résumer

Triste nouvelle ce jeudi soir : la légende ultime du football brésilien Edson Arantes do Nascimento dit Pelé est décédé à l'âge de 82 ans. Le football mondial est en deuil ! Il était l'idole de beaucoup et longtemps on a entretenu son mythe face à celui de Diego Armando Maradona.