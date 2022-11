Coupe du monde : les Bleus cherchent la qualification, grosses tensions Qatar - Arabie Saoudite, la FIFA a menacé l'Angleterre de sanctions

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

L'équipe de France vise la qualification, Giroud le record de buts

Ce soir à 17h, l'équipe de France dispute son deuxième match du Mondial, quatre jours après son entrée victorieuse contre l'Australie (4-1). Un deuxième succès aurait toutes les chances de qualifier les Tricolores pour les 8es de finale, ce qui permettrait à Didier Deschamps de faire tourner lors de la dernière rencontre face à la Tunisie. Le choc face à la Danish Dynamite, qui a remporté les deux oppositions de l'année en Ligue des Nations (2-1 ; 2-0), sera aussi l'occasion pour Olivier Giroud de devenir l'unique meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Pour le moment, il occupe la première place en compagnie de Thierry Henry (51 buts chacun).

C'est à nouveau la guerre entre le Qatar et l'Arabie Saoudite

En guerre froide pendant longtemps, le Qatar et l'Arabie Saoudite avaient vu leurs relations diplomatiques se réchauffer ces derniers mois. A tel point que l'émir al-Thani a assisté au match des Saoudiens contre l'Argentine (1-2) mardi et a brandi leur drapeau. Mais une révélation du New York Times a rallumé le feu qui couvait. Selon le quotidien américain, l'Arabie Saoudite a bloqué le signal de beIN dans tout le pays une heure avant le début de la compétition planétaire ! Le Qatar a sollicité la FIFA, les gouvernements saoudiens, anglais et américains pour tenter de résoudre cette nouvelle crise, dont l'origine est inconnue, surtout que les Verts ont réalisé des débuts au-delà de toute espérance...

La FIFA aurait menacé l'Angleterre de sanctions par rapport au brassard One Love

On espère que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a bien profité de son séjour qatari, où il a élu domicile depuis deux ans... Parce qu'il risque de lui coûter cher ! En effet, le Suisse n'en finit plus de se mettre des Fédérations à dos à force de prendre fait et cause pour les organisateurs de la Coupe du monde. Après le Danemark et l'Allemagne, c'est au tour de l'Angleterre de dévoiler que la FIFA l'avait menacé de sanctions comme un retrait de points si ses joueurs portaient le fameux brassard One Love prônant la libre orientation sexuelle. On a également appris qu'une supportrice de l'Iran, qui avait rendu hommage à Mahsa Amini, étudiante tuée par la police des mœurs de son pays trois jours après son arrestation, a été expulsée du stade où avait lieu le match contre le pays de Galles hier (2-0).

Les Three Lions vers un changement tactique ?

Après le nul contre les Etats-Unis (0-0) hier, qui a totalement douché l'euphorie née du 6-2 passé à l'Iran lundi, l'Angleterre s'interroge sur les enseignements à tirer de cette partie. Selon le journaliste Philippe Auclair, qui vit de l'autre côté de la Manche, le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, pourrait opter pour une défense à trois lors des prochaines sorties.

Les Pays-Bas sous pression

Le nul très décevant face à l'Equateur (1-1) hier a plongé les Pays-Bas dans le scepticisme. C'est que les Oranje avaient déjà déjoué face au Sénégal (2-0) mais, au moins, ils l'avaient emporté. La rencontre face aux Sud-Américains a mis en lumière toutes les lacunes de leur jeu et devrait inciter Louis van Gaal à revoir son schéma tactique. En tout cas, plusieurs joueurs sont apparus nerveux et frustrés contre l'Equateur, à l'image de Frenkie De Jong. Et dans ces cas-là, la cocotte ne met jamais bien longtemps à exploser avec les Néerlandais, adeptes du langage direct...