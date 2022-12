Neymar, Cristiano Ronaldo et Messi ... Les légendes unies pour le dernier adieu à Pelé

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

« Avant Pelé, « 10 » n'était qu'un chiffre. Il a donné la parole aux pauvres, aux noirs et surtout : a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil se sont élevés grâce au Roi ! Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est ÉTERNEL !! », a écrit un Neymar Jr très ému, qui vient tout juste d'égaler le record de Pelé avec la Seleçao du Brésil.

Cristiano Ronaldo est aussi sorti du silence dans un long texte : « Mes plus sincères condoléances à tout le Brésil, et en particulier à la famille de M. Edson Arantes do Nascimento. Un simple au revoir au roi éternel ne suffira jamais à exprimer la douleur qui étreint tout le monde du football en ce moment. Une inspiration pour tant de millions de personnes, une référence d'hier, d'aujourd'hui, de toujours. L'affection qu'il a toujours manifestée à mon égard était réciproque dans tous les moments que nous avons partagés, même à distance. Il ne sera jamais oublié et son souvenir restera à jamais gravé dans la mémoire de chacun d'entre nous, amoureux du football. »

Lionel Messi s'est voulu plus bref mais tout aussi respectueux :

En France, même le Président Emmanuel Macron a laissé un message pour le roi. C'est dire combien le personnage faisait l'unanimité...