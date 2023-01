OL, Equipe de France : Aulas va demander des explications à Le Graët

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Les temps sont durs pour la Fédération Française de Football. Avec une crise ouverte, un président (Noël Le Graët) visé par une enquête et un audit commandité par le Ministère des Sports qui n'a pas encore délivré ses résultats. En attendant, et même si il a été placé en retrait de la Fédération, Le Graët se tient à une seule ligne de défense : il n'a rien fait et ne comprend pas ce qui lui est reproché.

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, membre du Comex de la FFF, attend donc de franches explications, comme il l'a indiqué à l'Equipe. "Il y a une distorsion terrible entre ce qui est dit d’un côté et ce que répond Noël. Il faut que je puisse échanger avec lui. Il est prématuré de prendre une position. Le rapport du ministère des Sports n’est pas sorti. De l’autre côté, il y a cette information du procureur dont on n’a pas le contenu. C’est compliqué de porter des jugements qui atteignent la moralité individuelle, qui plus est de quelqu’un qui a fait un parcours plutôt brillant de dirigeant."