OM, Equipe de France : Saliba parle Mercato et lance des clins d'œils à Sampaoli et à l’ASSE

Son intégration en Bleu :

« Je pensais être sélectionné en Espoirs mais on m’a passé un coup de fil pour me dire que je devais passer en A. Donc faut vite réaliser que tu es avec les A, c’est une très grande fierté. Je connais Clairefontaine, mais pas le château. Je suis très content d’être ici. vu que c’est la semaine de mon anniversaire, il va être très spécial. Je ne sais pas si je vais jouer vendredi ou mardi, mais je me tiens prêt et je savoure. Quand tu es appelé une fois, tu as envie de rester le plus longtemps possible, donc je vais travailler encore plus pour revenir. J’apprends d’abord à connaître mes partenaires, ensuite le reste viendra. Après, on verra par la suite. »

Son avenir à l’OM :

« Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach. Mais cela ne dépend pas que de moi. On verra comment ça se passera, mais ça dépend d’Arsenal aussi qui doit donner son accord. »

Son entente avec Sampaoli :

« Je le remercie de m’avoir fait confiance dès le début. Il a cette grinta, cette envie de gagner à chaque fois. Il a cette folie, et nous l’a donnée très rapidement. Même quand j’ai fait des erreurs, il m’a réitéré sa confiance. Aujourd’hui, je suis comme un cador de l’équipe. Tu progresses plus rapidement quand tu as un coach qui ne te sort pas. Maintenant, le coach parle français, il essaye, donc il nous comprend, même si ce n’est pas encore parfait. Il fait de gros progrès, je suis content pour lui. »

Son passé à l’ASSE :

« Depuis que je suis à l’ASSE, on me charrie sur le fait que je ne marque pas beaucoup alors que je suis grand. J’ai marqué l’année dernière, même moi ça m’a surpris. J’ai eu beaucoup d’occasions cette année, je vais essayer d’en mettre avant la fin de la saison, c’est un axe de progression, je dois faire mieux (...) J’ai débuté à l’ASSE où l’ambiance n’est pas mal, comme à Marseille. Je pense quand même que le Vélodrome est un cran au-dessus au niveau de ses supporters. Je suis habitué aux ambiances comme celle-là, et j’espère que ça va durer. »

