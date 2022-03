OM, RC Lens, Equipe de France : Saliba et Clauss connaissent leur numéro chez les Bleus

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Pour la première fois de leur carrière, William Saliba et Jonathan Clauss ont été appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire, ce vendredi à Marseille, et contre l'Afrique du Sud, quatre jours plus tard à Lille.

Le numéro 2 pour Saliba, le 15 pour Clauss

En attendant une éventuelle première sélection, le défenseur central de l'Olympique de Marseille et le piston droit du RC Lens connaissent leur numéro de maillot pour ce rassemblement. William Saliba portera le même numéro qu'à l'OM, c'est-à-dire le 2, tandis que Jonathan Clauss, qui arbore le 11 avec les Sang et Or, a hérité du 15.

Destination Marseille pour les Bleus !#FiersdetreBleus



🇫🇷🇨🇮 demain à 21h15 sur M6 pic.twitter.com/YGxgu2JUwF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2022

Pour résumer Appelés pour la première fois de leur carrière en équipe de France, William Saliba et Jonathan Clauss connaissent leur numéro de maillot pour ce rassemblement. le défenseur central de l'OM portera le 2 tandis que le piston droit du RC Lens a hérité du 15.

Fabien Chorlet

Rédacteur