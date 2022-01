OM : un nouveau rival inattendu pour Mandanda chez les Bleus !

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Hugo Lloris et Mike Maignan peuvent déjà prévoir de passer leur fin d’année au Qatar. L’identité du troisième gardien que le staff des Bleus choisira pour la prochaine Coupe du monde est en effet plus floue.Remplaçant à l’OM et ignoré par Didier Deschamps lors des deux derniers rassemblements, Steve Mandanda est passé un cran derrière Benoît Costil et Alphonse Areola.

L'ancien portier du PSG n’est pas le numéro 1 en championnat avec West Ham tandis que Costil évolue à Bordeaux, 17e de L 1. Mais la spécificité du rôle de troisième gardien et le vécu des trois portiers mentionnés au sein du groupe de Deschamps ferment la porte à Benitez... à l’heure actuelle.

Au sujet du gardien d’origine argentine, le sélectionneur des Bleus reste évasif. « Tous les joueurs français sont sélectionnables, explique-t-il dans L’Équipe. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix (de se faire naturaliser français), mais c’est un choix que je respecte. On le regarde comme les autres joueurs sélectionnables. »

