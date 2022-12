Portugal : Georgina Rodriguez détruit Fernando Santos pour la gestion de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Georgina Rodriguez monte au créneau ! La compagne de CR7 n’a pas apprécié que le quintuple Ballon d’Or débute sur le banc lors de la défaite du Portugal contre le Maroc (1-0). Après l'élimination de la Seleção, elle a lâché un sacré tacle à Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal.

« Aujourd'hui, ton ami et entraîneur a mal décidé. Cet ami pour qui tu as tant de mots d'admiration et de respect. Le même qui, lorsque tu es entré dans le jeu, a vu comment tout a changé, mais il était trop tard. On ne peut pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, son arme la plus puissante. On ne peut pas non plus défendre quelqu'un qui ne le mérite pas. La vie nous enseigne des leçons. Aujourd'hui, nous n'avons pas perdu, nous avons appris. Je t'admire Cristiano. », a lancé Georgina Rodriguez sur Instagram.