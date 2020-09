PSG : Deschamps ne se laisse pas dicter sa loi par Leonardo pour Mbappé

L’histoire n’est pas terminée. Cette semaine, Kylian Mbappé a été renvoyé au PSG après avoir été testé positif au Covid-19 alors qu’il faisait partie du rassemblement de l’équipe de France.

Leonardo est monté au créneau pour critiquer le manque de communication de la FFF, qui n’a même pas appelé le club pour expliquer la situation. Didier Deschamps a rétabli sa vérité de manière factuelle mais plutôt sèche...

Deschamps répond sèchement à Leonardo

« Au sortir de la séance, Kylian a un test positif. On pare au plus pressé, on l'isole du groupe. Dans le même temps, on a 10 tests en attente, qui arrivent au compte-gouttes. On a pris en charge Kylian pour qu'il rentre chez lui. J'avertis le staff et tous les joueurs. Il y a besoin d'une confirmation du laboratoire pour un test positif. Ça prend du temps, ils refont une analyse. Cette confirmation, on a dû l'avoir vers 22h, a-t-il lâché en marge du succès des Bleus contre la Croatie en Ligue des Nations (4-2). Entre temps, l'un d'entre vous a sorti l'information. À partir de là, nous avons décidé de faire un communiqué, voilà ce qui s'est passé. On était dans l'urgence. À aucun moment, je suis désolé pour le PSG et ses dirigeants, je ne peux considérer qu'on a manqué de respect à qui que ce soit. Le plus important, ce n'est pas la forme, c'est le fond, c'est Kylian. Sur ce stage, le contexte a pris plus de place que le football. »