PSG, Equipe de France : Deschamps a chambré Mbappé, sa réponse n'a pas tardé

Auteur de son premier quadruplé en équipe de France ce samedi face au Kazakhstan (8-0), Kylian Mbappé a notamment marqué de la tête. Un domaine sur lequel Didier Deschamps avait chambré l'attaquant du Paris Saint-Germain la veille.

"Hier (jeudi), j'ai marqué de la tête à l'entraînement avec mon cache-cou et il criait à la chance. C'est un coup du destin. Je n'ai pas un grand jeu de tête mais depuis cette année j'ai beaucoup progressé. Ce n'est pas un jeu de tête de haut niveau mais ça commence à correspondre un peu plus à ce que je veux devenir. Je vais continuer à travailler pour en marquer d'autres", a déclaré le numéro 10 des Bleus au micro de M6, qui n'a donc pas tardé pour répondre de la meilleure manière possible à son sélectionneur.