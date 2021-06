PSG, Equipe de France : Kylian Mbappé lance une nouvelle polémique

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Présent ce dimanche en conférence de presse à deux jours du choc de l'Euro 2021 entre l'équipe de France et l'Allemagne, Kylian Mbappé a été interrogé sur la question des pénaltys en Bleu. La star du Paris Saint-Germain a répondu sans langue de bois.

"J’ai vu que Griezmann en avait parlé, mais le coach n’a rien dit… J’ai peut-être loupé un truc mais il n’y a pas de hiérarchie sur les pénaltys à ma connaissance. On verra bien…", a lâché l'attaquant français devant la presse. Pour rappel, Antoine Griezmann avait confié il y a quelques jours que c'était lui le tireur de pénalty attitré. "J’ai de la confiance pour continuer à tirer les penaltys. C’est moi qui peux décider ou non de le laisser à un autre, j’aime donner du plaisir et partager, il n’y a aucun souci. Mais je reste quand même le tireur numéro 1 !"

🗣💬 Mbappé fait-il plus de passes à Benzema ou Neymar qu'à d'autres joueurs ? : "Vous sous-entendez quoi ? Ce sont des joueurs différents. Si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Giroud, c'est pas pareil. Mais Benzema décroche, Giroud reste devant." — RMC Sport (@RMCsport) June 13, 2021