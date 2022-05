PSG, Equipe de France : Mbappé fait encore des vagues chez les Bleus

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

L’interview de Noël Le Graët dans L’Équipe ce week-end n’est pas passée inaperçue dans le camp Mbappé. Le président de la FFF, invité à réagir sur le choix de l’attaquant du PSG lors du stage de mars de ne pas participer à certaines opérations commerciales, y rappelait notamment : « S’il n’accepte pas le fonctionnement, il n’aura pas d’argent, c’est tout. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la FIFA. [...] Kylian, franchement, je ne joue pas aux faux-culs, je l’aime vraiment beaucoup. Je crois qu’il respecte la Fédé. Le football n’est pas un sport individuel. »

Selon L’Équipe, l’entourage de Kylian Mbappé (23 ans) a fait part de son incompréhension. En cause notamment, la présentation jugée erronée de la situation par le patron du foot français et sa référence au volet financier qui laisse entendre que le choix de Mbappé de ne pas participer à ces activités commerciales est dicté par une volonté d’augmenter ses revenus.

Dans le camp Mbappé, surtout, on ne digère pas qu’il se retrouve dos au mur (« S’il n’accepte pas le fonctionnement… »), en indiquant « prendre acte » de cette éventuelle décision tout en précisant qu’elle serait potentiellement sans retour en arrière. En d’autres termes, si Mbappé était bien exclu des opérations commerciales, il ne souhaiterait plus s’asseoir à la table d’une possible renégociation. Les prochains échanges promettent d’être tendus...

La une de L'Équipe du lundi 9 mai.



Pour résumer Non content d’avoir irrité Noël Le Graët récemment autour de l’image des Bleus, Kylian Mbappé (23 ans) n’a pas compris le dernier message public du président de la FFF. L’attaquant du PSG est remonté à bloc et le fait savoir.

