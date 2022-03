PSG, Equipe de France : Mbappé s'est lancé dans un bras de fer avec la FFF, une sanction à venir ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

On aurait pu imaginer que si tensions il devait y avoir entre Kylian Mbappé et une institution, ce serait le PSG. En fin de contrat en juin, le natif de Bondy refuse toujours de prolonger avec le club de la capitale, malgré les efforts de ses dirigeants. Mais non, tout va bien, a priori, avec les leaders de la Ligue 1. Avec la Fédération française, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué, comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour.

En cause, le refus de Mbappé de participer à des opérations promotionnelles avec des sponsors de l'équipe de France hier mardi. Le joueur a refusé de se présenter au rendez-vous, préférant rester dans sa chambre. Même un coup de fil de Noël Le Graët ne l'a pas fait changer d'avis. Pourquoi Mbappé a-t-il agi ainsi ? Parce qu'il refuse d'associer son image à certains sponsors. Son avocate a commencé à évoquer ce sujet dès l'automne dernier mais elle n'a pas obtenu de réponses à ses questions. D'où, peut-être, cette "opération coup de poing" a une période relativement calme pour les Bleus, qui s'apprêtent à disputer deux matches amicaux. Mais il y aurait d'autres raisons...

Selon L'Equipe, les griefs de Mbappé à l'encontre de la FFF seraient nombreux depuis son pénalty manqué contre la Suisse à l'Euro et l'absence de soutien reçu dans la foulée. Il y aurait notamment le fait que les revenus générés par les Bleus ne reviennent pas suffisamment au football amateur. Quoi qu'il en soit, la FFF réfléchit aux suites à donner à cette affaire. Car si elle ne marque pas le coup, d'autres internationaux pourraient s'engouffrer dans la brèche...

