Équipe de France, PSG : Mbappé vers le capitanat chez les Bleus

Vice capitaine du PSG et nouveau capitaine des Bleus, Kylian Mbappé ? Il y a de grandes chances puisqu'après Hugo Lloris, c'est au tour de Raphaël Varane d'annoncer sa retraite internationale ce jeudi. « Kylian Mbappé est le grand favori, annonce RMC. Le buteur du Paris Saint-Germain a pris une nouvelle dimension en Bleus depuis la dernière coupe du monde. Sa légitimité sur et en dehors du terrain n’est pas contestée. D’ailleurs Hugo Lloris le citait naturellement quand il a été questionné sur son successeur. La star du PSG a récemment porté le brassard pour la première fois en étant titulaire avec son club (en Coupe de France en janvier). S’il porte l’équipe sur le terrain avec ses statistiques flamboyantes, Mbappé est aussi un acteur en dehors en n’hésitant pas à partir à la confrontation avec la Fédération française de football (FFF). Il a ainsi renégocié les droits à l’image du groupe et a récemment recadré publiquement le président Noël Le Graët pour ses propos sur Zinedine Zidane. »

Un match entre Griezmann et lui

Selon le média, l'autre option se nomme Antoine Griezmann. « L’attaquant de l’Atletico a aussi été l’un des grands artisans du beau parcours de Bleus au Qatar. Repositionné dans un rôle de milieu de terrain, "Grizi" a aussi pris du poids dans le vestiaire. Pendant le mondial, il n’a pas hésité à prendre la parole pour encourager ou remobiliser ses partenaires.Il entretient de bons rapports avec le reste du groupe, notamment Kylian Mbappé et la relation de confiance qui le lie au sélectionneur depuis de nombreuses années n’est pas un secret. Le joueur de l'Atlético a porté le brassard à une seule reprise, c’était le 25 septembre dernier au Danemark (2-0) lors d’un match de Ligue des nations. »