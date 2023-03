PSG, FC Nantes : Lionel Messi ramène Randal Kolo Muani sur terre

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

S'il s'impose aujourd'hui comme l'un des tous meilleurs joueurs de Bundesliga au point d'être devenu l'un des premiers choix de Didier Deschamps au sein de l'attaque de l'équipe de France aux côtés de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort, 24 ans) a encore un peu de chemin à faire pour devenir le roi des « double-double » (classement des buteurs – passeurs franchissant les 10 unités).

Messi reste le roi du « double-double »

En effet, Sport a fait le point sur les joueurs en Europe qui affichent plus de 10 buts et 10 passes décisives dans leurs championnats domestiques et, même s'il est beaucoup critiqué au PSG pour son rendement, Lionel Messi (35 ans) demeure le leader incontesté du classement avec 13 réalisations et 13 offrandes en 23 matchs de Ligue 1.

La Pulga est quand même serré de près par son coéquipier Neymar Jr (13 buts, 11 passes) dont la saison s'est arrêtée sur sa blessure face au LOSC en février ainsi que le prodige de Naples Kvicha « Kvaradona » Kvaratskhelia (12 buts, 12 passes). L'ancien Nantais n'est que quatrième de ce classement avec 11 buts et 12 passes décisives. Allez, un petit effort Randal !