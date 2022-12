Equipe de France, PSG : Mbappé a mis une claque monumentale à Messi et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Homme du 8e de finale de la Coupe du monde entre la France et la Pologne (3-1), Kylian Mbappé (23 ans) marche sur l’eau. Pour l'instant, l’attaquant phare de l’équipe de France est le joueur le plus décisif de la compétition avec 5 buts et 2 passes décisives.

Avec ses statistiques, le crack du PSG a déjà mis le monde à ses pieds et sera LE joueur à suivre en quarts de finale, samedi, contre l’Angleterre (20h). Si Kyle Walker pourrait lui donner du fil à retordre, Mbappé sait qu’il a déjà fait mieux que ses deux modèles Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Dimanche, l'attaquant phare du PSG est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à marquer neuf buts en Coupe du monde avant ses 24 ans, soit deux de plus que le Roi Pelé, alors que Messi et Cristiano n’en avaient inscrit qu’un chacun au même âge. Avant le choc contre la Suisse (20h), CR7 n'a d'ailleurs toujours pas inscrit de but en phase finale d'un Mondial alors que l'Argentin a enfin débloqué son compteur dans ce registre, samedi, en 8es contre l'Australie (2-1).