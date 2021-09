PSG : les Bleus s’imposent en brillant, Mbappé prend cher

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

La France a rassuré son monde hier à Lyon. Dans une ambiance digne des plus grands rendez-vous, les Bleus ont logiquement dominé la Finlande pour reprendre leurs aises dans le groupe D des qualifications à la Coupe du Monde 2022 (2-0). Si tout n’a pas été parfait, le point très positif de la rencontre aura sans conteste été la complicité riante entre Antoine Griezmann et Karim Benzema.

C’est simple, les deux hommes ont éclaboussé le match de leur talent, le premier signant un doublé et le second une passe décisive délicieuse sur l’ouverture du score du Colchonero. Par ricochet, cette animation offensive brillante a fait poser des questions sur la place de Kylian Mbappé avec les deux hommes. « Kylian n’était pas là, mais je préfère qu’il soit là. Il a aussi sa place dans ce trio-là », a tranché Didier Deschamps au coup de sifflet final, qui ne peut pas oublier que Griezmann a joué 17 fois avec Benzema... qui l’a servi à 11 reprises. Devant cette évidence, Mbappé a ramassé.

« Benzema-Griezmann, ça marche. C'est le trio avec Mbappé qui ne fonctionne pas (en 4-3-3 en tout cas)... Deschamps doit trouver la clé », a analysé Nabil Djellit sur Twitter. « Les absents ont toujours tort ... N'est ce pas Mr Mbappe. Griezmann/Benzema ça respire le foot collectif. Mbappe respire pour ses statistiques, prolonge l’insider YohZe. Attention, je ne dis pas que Mbappe ne mérite pas sa place en EDF mais il doit travailler sur son état d'esprit pour être un meilleur joueur. Adrien Munch, journaliste de BeFoot, a tiré les marrons du feu : « On peut parler de l’animation offensive des Bleus sans Kylian Mbappé ? Plus sérieusement, je pense surtout qu’on doit essayer ce schéma tactique avec Mbappé et Benzema devant, et Griezmann en 10. Même animation que ce soir, Mbappé en plus, ça peut être sympa si c’est bien bossé. »

