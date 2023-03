PSG : les Bleus utilisés par Mbappé pour secouer Messi & Co ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

9. C’est la note obtenue par Kylian Mbappé dans L’Équipe suite à sa prestation de haut vol d’hier contre les Pays-Bas. L’attaquant de l’équipe de France a fini la rencontre avec deux buts et une passe décisive, le tout pour sa première avec le brassard de capitaine des Bleus.

La prestation de Mbappé a suffi à éteindre le début de polémique née avec Antoine Griezmann au sujet du capitanat et Didier Deschamps s’en est félicité : « La déception d’Antoine a duré deux minutes, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il n’y a pas le moindre souci. Un symbole ? C’est une très bonne chose. Ils peuvent être passeurs et buteurs et ça amène de la diversité. »

Satisfait de la performance globale des Bleus, Mbappé (24 ans) a distillé une phrase prise par les supporters du PSG comme un tacle à l’endroit de ses coéquipiers du PSG : « La vie est beaucoup plus facile quand vous jouez dans une équipe qui est bonne. » Suite à cette petite phrase, finalement pleine de bonne sens, les réactions sont nombreuses sur Twitter...