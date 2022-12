PSG : Messi a asséné le coup de grâce à Mbappé

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

L’Argentine est championne du monde. Après une finale d’anthologie, les coéquipiers de Lionel Messi ont dominé la France aux tirs au but (3-3, 4 tab 2) malgré un triplé de Kylian Mbappé. Inconsolable au sortir du match, l’attaquant phare du PSG est enfin sorti du silence. « Nous reviendrons », a affirmé Mbappé sur Twitter après le drapeau tricolore et des remerciements.

De son côté, la star argentine est aux anges et a l’intention d’étirer sa carrière internationale afin de profiter de son nouveau maillot frappé de trois étoiles. « Nous avons gagné la Copa América et le Mondial, a-t-il énuméré au micro de TyC Sports. Je sais que ma carrière arrive presque à la fin, mais d’un autre côté, j’aime le football. J’aime ce que je fais, j’en profite. Je profite de la sélection, de ce groupe, et bien sûr que j’aimerais jouer sous ce maillot en étant champion du monde. »

Pour couronner le tout, Messi a porté le coup de grâce à Mbappé. Si le Bondynois a porté son total à 12 buts en Coupe du monde, à hauteur de Pelé. Seuls Klose (16), Ronaldo (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine et Lionel Messi (13) ont marqué plus que lui dans la compétition.