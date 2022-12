PSG : Mbappé aura fait mieux que Messi au Mondial et égalé Ronaldo

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Malgré la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde, l’attaquant français a réalisé un Mondial sensationnel. Pour son deuxième Mondial, l’attaquant du PSG a marqué 8 buts en 7 matchs. Le génie français rejoint donc Ronaldo et ses huit buts lors de la Coupe du Monde 2002 à la seconde place des meilleurs buteurs sur une édition.

Avec son triplé face à l’Albiceleste, Kylian Mbappé a atteint la barre des 12 buts en Coupe du Monde, Il a égalé la légende brésilienne Pelé. Le Français n’est plus devancé que par cinq joueurs dans les meilleurs buteurs de l’hisoire des Coupes du Monde qui sont Just Fontaine (13), Lionel Messi (13), Gerd Müller (14), Ronaldo (15) et Miroslav Klose (16). Fantastique pour l’homme de 23 ans…