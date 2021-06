PSG, OM : Mbappé a déjà ulcéré un autre champion du monde que Giroud

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

L’affaire entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud est d’ores et déjà de l’histoire ancienne. Dimanche, l’attaquant du PSG a enterré le dossier en conférence de presse en mettant les points sur les i sur son entente avec le buteur de Chelsea. Avant cette prise de bec futile, Florian Thauvin avait fait savoir que ce même Mbappé l’avait déjà fait sortir de ses gonds dans le passé.

Interrogé avec Alphonse Areola et Presnel Kimpembe sur leur addiction aux jeux vidéos, l’ancien milieu de l’OM s’était livré. « À FIFA, je joue moins, mais lors de la Coupe du monde (en Russie en 2018), qu'est-ce qu'on a rigolé... J'ai cassé une porte dans ma chambre à cause d'eux, a-t-il lâché dans L’Équipe la semaine dernière. J'ai joué un match, j'ai perdu et la personne contre qui j'ai perdu m'a tellement énervé que, quand je suis rentré dans ma chambre j'ai mis un coup de poing dans la porte. Et j'ai fait un trou dedans... »

« Oui, il m'a trop mis les nerfs »

Areola a alors relancé : « C'était Kiki (Kylian Mbappé) ? », « Oui, il m'a trop mis les nerfs », a rétorqué Thauvin. Et le portier international du PSG de conclure sur Mbappé : « Il aime trop en rajouter. »

