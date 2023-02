PSG, OM - Mercato : la bonne affaire Marcus Thuram se confirme pour cet été

Directeur sportif du Borussia Monchengladbach, Roland Virkus a confirmé à la presse allemande ce que beaucoup pressentaient concernant Marcus Thuram (25 ans), meilleur buteur du club (14 buts en 22 matchs cette saison) et en fin de contrat cet été.

Il n'est plus question que, sur un ultime rebondissement de situations, le fils de Lilian ne rempile avec 'Gladbach. « Marcus Thuram va partir libre à la fin de saison », a expliqué le dirigeant allemand, soucieux de chasser cette question récurrente.

C'est donc bel et bien un international tricolore à 0€ qui va se retrouver sur le marché en juin prochain. Une occasion à saisir pour le PSG ou l'OM... A moins que Chelsea, le Bayern Munich ou un autre grand club (italien?) ne lui ouvre la porte vers un challenge excitant.

#Gladbach’s sports director Roland #Virkus to Sport1: “Marcus #Thuram will leave as a free at the end of the season”. #transfers