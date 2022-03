PSG : Pierre Ménès prend parti dans la polémique Mbappé avec les Bleus

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis mardi, le joueur du PSG Kylian Mbappé est au cœur d’une polémique. L’attaquant des Bleus a refusé de participer à la journée consacrée aux différents sponsors de l’Équipe de France. Face à cette polémique, Pierre Ménès défend Mbappé.

Sur son blog, l’ancien journaliste de Canal+ s’est exprimé : « Je suis un peu effaré du bruit que cette histoire fait. Il y a un truc qu’il ne faut pas oublier, c’est que Kylian Mbappé reverse toutes ses primes à des associations. Le problème, c’est que ça ne concerne pas que les primes des joueurs. Ça concerne aussi l’argent qui arrive dans les caisses de la Fédération. À l’Euro on a vu par exemple Cristiano Ronaldo refuser que Coca-Cola soit visible lors des conférences de presse. On peut aussi écouter les joueurs parfois. Ça ne me parait pas être un problème insoluble et très grave. En tout cas, on a Mbappé qui est en train de prendre une dimension planétaire et il faut en accepter les conséquences. »

Que dire après cette affaire de boycott des sponsors de l'équipe de France par Mbappé ? Mon humble avis, en vidéo.https://t.co/ktckrzDDnB — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 24, 2022

Adam Duarte

Rédacteur