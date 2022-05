PSG, Real Madrid : imbroglio avec Mbappé, Camavinga de retour en équipe de France ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Didier Deschamps peut souffler. À moins d’un retournement de situation, le sélectionneur de l’équipe de France ne verra pas le prochain stage des Bleus trop pollué par le feuilleton entourant l’avenir de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG devrait rendre publique sa décision entre dimanche et vendredi prochain.

Quand, le samedi 28 mai, sur les coups de midi, le champion du monde, comme ses coéquipiers, entrera à Clairefontaine pour ce rassemblement ponctué de quatre matches de Ligue des nations (les 3, 6, 10 et 13 juin) face au Danemark, la Croatie et l’Autriche, il devrait être libéré de son choix. L’Équipe précise que le débat brûlant autour de la prise de position sur la répartition des droits d’image et de la tension grandissante entre la FFF et son camp, n’aura, lui, pas disparu...

Au rayon du groupe tricolore, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. La seule pourrait venir de Paul Pogba. « En cas de forfait pour les 4 matchs de Ligue des nations, et c’est la tendance, Eduardo Camavinga devrait faire son retour en Équipe de France, assure Fabrice Hawkins sur Twitter. Performant avec le Real Madrid, Camavinga n’a plus été appelé depuis octobre 2020. »

🇫🇷 En cas de forfait de Paul Pogba pour les 4 matchs de Ligue des nations, et c’est la tendance, Eduardo #Camavinga devrait faire son retour en Équipe de France.

Performant avec le Real Madrid, Camavinga n’a plus été appelé depuis octobre 2020. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) May 18, 2022

Pour résumer C’est ce jeudi (14h) que Didier Deschamps doit dévoiler sa liste en équipe de France pour la prochaine Ligue des Nations qui se tiendra dans le courant du mois de juin. Eduardo Camavinga pourrait faire son grand retour.

Bastien Aubert

Rédacteur