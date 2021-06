PSG, Real Madrid : l'affaire Giroud, sa prolongation... Mbappé va s'exprimer ce dimanche !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

C'est l'évènement de ce dimanche à Clairefontaine. Rare en conférence de presse, Kylian Mbappé va faire face aux médias ce dimanche à 16 heures à deux jours du début de l'Euro contre l'Allemagne à Munich. Un passage attendu afin de lever le voile sur plusieurs points.

Si le service de communication de la Fédération l'avait retenu alors qu'il souhaitait s'exprimer après France – Bulgarie (3-0), le natif de Bondy va cette fois-ci parler avec la tête un peu plus froide que lorsqu'il avait eu vent des déclarations d'Olivier Giroud (sur le fait que l'attaquant de Chelsea n'était pas non plus bien servi par ses partenaires).

Mbappé va éteindre les feux avant l'Euro

Il ne faut cependant pas s'attendre à un énorme déballage de la part de Mbappé. Depuis son plus jeune âge, la star du PSG est une « bête » de communication et cette sortie est sans doute destiné à éteindre la polémique avec Olivier Giroud.

S'il est aussi probable que la FFF cherche à filtrer les questions autour de son avenir au PSG et de sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé fera sans doute comme dans France Football hier, en glissant habilement sur son indécision réelle et renvoyant la question après l'Euro. Une chose est certaine : les mots du « roi » Kylian seront très attendus et discutés dans tous les médias...