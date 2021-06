PSG, Real Madrid : Mbappé et Benzema sont anéantis, les images ont fuité

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Au bout du suspense, l'équipe de France s'est inclinée ce lundi au terme de la séance des tirs au but face à la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b) en huitième de finale de l'Euro 2021. Les champions du monde et vice-champions d'Europe sont éliminés.

Kylian Mbappé, muet depuis le début de la compétition, a été le malheureux de la soirée puisqu'il a manqué le dernier pénalty de la séance. "Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile, mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant. Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrai quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitation et bonne chance à la Suisse", a écrit l'attaquant français sur son compte Instagram.

Dans des images captées hier soir par l'émission espagnole El Chiringuito TV, on voit la star du Paris Saint-Germain arriver abattu à l'hôtel des Bleus. C'était le cas également de l'avant-centre du Real Madrid, Karim Benzema.

🚨IMAGEN @elchiringuitotv | Las caras de MBAPPÉ y la selección francesa al llegar al HOTEL.



Nos la enseña @10JoseAlvarez en #ChiringuitoEurocopa pic.twitter.com/9BadAHib5i — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 29, 2021