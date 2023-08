PSG, Real Madrid - Mercato : Deschamps vend la mèche pour l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le sujet Mbappé est revenu aux oreilles de Didier Deschamps. Conscient de sa complexité, le sélectionneur des Bleus ne s’est pas défilé à son évocation dans L’Équipe en donnant quelques indices sur son avenir... au PSG ? « La situation était compliquée, elle s’est normalisée. Tant mieux. Tout le monde est gagnant. J’ai échangé avec lui. C’est très bien pour l’équipe de France bien évidemment, mais aussi pour le club et pour lui, a-t-il affirmé. J’ai eu des discussions, mais peu importe la situation, je fais en sorte de tout comprendre. C’est sûr que ne pas jouer… Pour lui, ça n’a pas de prix, de jouer. Mais être en pleine possession de ses moyens sans pouvoir jouer avec son club, cela aurait été impossible. Pour lui faire perdre sa tranquillité, à Kylian… Celui qui va y arriver n’est pas encore né. Il est ambitieux, il veut tout très vite, il en a déjà fait beaucoup, mais il veut encore en faire plus. C’est une logique par rapport à son historique en équipe de France. Il assume ses nouvelles responsabilités sans que ce soit un fardeau. Ça l’ouvre un peu plus par rapport au collectif. »



Une connexion prometteuse au PSG

Lancé sur sa connexion avec Ousmane Dembélé et peut-être Randal Kolo Muani au PSG, Deschamps ne peut être que ravi par cette hypothèse favorable au collectif de l’équipe de France. « Le fait de pouvoir se côtoyer au quotidien, ça ne peut être que positif. S’ils ont un vécu en club, tant mieux, poursuit-il. Ça ne veut pas dire qu’ils vont jouer systématiquement mais rien ne remplace le vécu. Ce n’est pas un critère de sélection, mais c’est un plus. Le premier critère, c’est la performance par rapport à la concurrence. Mais qu’ils puissent peaufiner des automatismes, c’est un plus. »

🗞 Didier Deschamps à la une du journal L'Équipe du jeudi 24 août pic.twitter.com/Fzn3UbbBca — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 23, 2023

