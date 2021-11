RC Lens, Equipe de France : Deschamps dévoile la raison de l'absence de Clauss

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Malgré des prestations toujours plus abouties, Jonathan Clauss, qui a inscrit un but et délivré deux passes décisives vendredi dernier lors de la large victoire du RC Lens face à Troyes (4-0), n'a pas été appelé par le sélectionneur de l'équipe de France pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 face au Kazakhstan, le 13 novembre, et contre la Finlande, le 16 novembre.

Présent ce lundi en conférence de presse, le patron des Bleus a justifié l'absence du piston droit des Sang et Or, estimant qu'il était derrière Benjamin Pavard et Léo Dubois dans la hiérarchie.

"Il fait partie des joueurs que l’on suit, avec des caractéristiques qui sont les siennes. Qu’il ait 29 ans, ce n’est pas un critère en soi. Après c’est une question de concurrence par rapport au poste. Je sais que vous êtes dans l’attente, à chaque sélection, de nouveauté. Je ne suis pas là pour amener de la nouveauté pour de la nouveauté. Pour faire un parallèle par rapport à l’âge, Jordan Veretout a été appelé à plus ou moins le même âge. Peut-être parce qu’il joue à Rome, en Coupe d’Europe… Si j’estime que le moment est venu de le sélectionner, je le ferais."

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs qui affronteront le Kazakhstan au Parc des Princes et la Finlande à Helsinki ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/El3sZaFvlw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 4, 2021