RC Lens, Equipe de France : Varane valide les débuts de Clauss chez les Bleus

Présent en conférence de presse avant le match amical entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud, Raphaël Varane a été interrogé sur les débuts de Jonathan Clauss chez les Bleus. Le piston droit du RC Lens a reçu des louanges du défenseur central de Manchester United, formé chez les Sang et Or.

"Clauss a des qualités très intéressantes"

"Il apporte beaucoup de fraîcheur. J'ai fait le maximum pour bien l'accueillir, pour le mettre à l'aise. Il vit des moments exceptionnels, ça ramène beaucoup de joie, de fraîcheur. S'il est là, c'est qu'il a les qualités. L'envie est là, c'est quelque chose de communicatif. Il a des qualités très intéressantes", a confié Raphaël Varane devant les médias.

