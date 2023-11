RC Lens : Samba sur les talons de Mbappé en équipe de France ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

« Brice Samba sera bien gardien de but », a affirmé Didier Deschamps hier soir à la veille du déplacement des Bleus en Grèce (20h45). Le gardien du RC Lens (29 ans) avait effectué son baptême du feu tricolore le 16 juin, à Faro, contre Gibraltar (3-0) et pourrait prendre une place grandissante aux yeux du staff des Bleus ces derniers temps. Selon L’Équipe, Samba dégage un leadership que le sélectionneur apprécie, lui qui avait secoué les siens à la mi-temps face à Gibraltar en juin. Le voir sur les talons de Kylian Mbappé au sujet du brassard de capitaine est encore loin mais pourrait germer à long terme.

Deschamps apprécie le leadership de Samba

« Franck Haise lui a aussi donné cette responsabilité de capitaine, appuie DD, auprès de qui le gardien du RC Lens semble avoir la cote. Il a connu un début de championnat plus difficile. Mais il reste un compétiteur qui a redressé la barre comme son club en championnat et il connaît la Ligue des champions. Alphonse (Areola) joue plus de matches de Premier League que l’an dernier avec des bonnes performances. C’est bien que la hiérarchie soit définie à ce poste. Aujourd’hui, elle est comme ça. En mars, en juin, elle peut évoluer. À partir du moment où la concurrence existe, si je pense qu’à un moment, c’est mieux de faire différemment, les gardiens, et même les joueurs de champ, le savent. »

La une du journal L'Equipe de ce 21 novembre 2023 > https://t.co/Jw3Qf8Kf74 pic.twitter.com/ShfpUqmNua — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2023

