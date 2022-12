Real Madrid : Ancelotti a conseillé le plus grand rival de l’équipe de France

La France, Champion du Monde en 2018 et le Brésil qui a remporté cinq fois la compétition sont les deux équipes favorites au titre de ce Mondial 2022. Avec la Seleção, Vinícius Júnior a marqué 1 but il a délivré 2 passes décisives dans cette première moitié de la compétition. Si l’attaquant brille avec le Brésil, son coach au Real Madrid, Carlo Ancelotti, n’y est pas pour rien. En effet, en avril dernier, l'entraîneur du Brésil, Tite a demandé au patron des Merengues de l'aider dans l’utilisation de Vinicius dans un entretien accordé à Marca.

« J'ai demandé à Ancelotti de me conseiller sur ce que nous pouvions faire, sur les fonctions tactiques qu'ils faisaient à Madrid pour qu'en équipe nationale il puisse jouer comme il le faisait à Madrid. Nous avons parlé de situations offensives qui lui donneraient une liberté créative, en tête à tête, le processus créatif… C'est une chose belle et transparente de la part de deux entraîneurs qui veulent le meilleur de lui », a avoué le sélectionneur brésilien.

Vinícius Jr. is the youngest Brazilian to score in a World Cup knockout stage match since Ronaldinho in 2002 😮🇧🇷 @espnfc pic.twitter.com/uJ4F0xNzl2