Real Madrid : Benzema lâche ses premiers mots sur son retour en Bleus !

Si beaucoup – à l'image de Jean-Michel Aulas ou de son ancien agent Karim Djaziri - ont réagi dans la seconde au retour de Karim Benzema en équipe de France, le principal intéressé a mis un peu plus de temps avant de publier sa réaction... Et elle est arrivée sur Twitter il y a quelques minutes.

« Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien », a gazouillé l'attaquant du Real Madrid. Sobrement.