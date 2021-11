Real Madrid : Benzema parvient même à étouffer les polémiques

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Plus rien n’arrête Karim Benzema (33 ans). Auteur d’un doublé hier contre le Chakhtior Donetsk en Ligue des champions (2-1), l’attaquant du Real Madrid est de plus en plus lancé vers le prochain Ballon d’or.

Même Pierre Ménès et Éric Zemmour sont conquis par le niveau actuel de Benzema en englobant ses performances en équipe de France. Notamment au sujet de son implication chez les Bleus, ce qui n’aurait pas tout le temps été le cas selon le probable prochain candidat aux Présidentielles en France.

« Ils sont Français, point barre. Je ne remets pas en cause cela, a développé Zemmour au sujet de plusieurs Bleus. La question est : se sentent-ils vraiment français ? On se souvient des déclarations de Benzema à l’époque où il laissait entendre qu’il jouait en France pour l’argent mais que son vrai pays était l’Algérie, a-t-il rappelé. Peut-être a-t-il évolué. C’est très possible, mais voilà la situation. Peut-être que tous ne se sentent pas vraiment français. La deuxième question est de savoir comment on sélectionne les joueurs. On sait qu’on choisit les mecs sur le physique sur la technique... Cela, tout le monde le sait mais posons les problèmes sans tabou. Le foot est un sujet politique, c’est le sport universel par excellence. Le foot, ce n’est pas le badminton. »

Éric Zemmour : "Benzema a évolué, peut-être se sent-il plus français"

Second volet de mon entretien avec le (presque) candidat à la Présidentielle.https://t.co/6ZX6d8Mees pic.twitter.com/fdWxIcvWYP — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 4, 2021