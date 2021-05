Real Madrid, Equipe de France : Benzema provoque une révolution... à Burger King

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Même si plus personne n'y croyait, Karim Benzema va bel et bien faire son retour en équipe de France pour l'Euro. L'attaquant du Real Madrid (33 ans) a été rappelé dans la liste des 26 Bleus pour la compétition, presque six ans après son ultime convocation face à l'Arménie (victoire 4-0) et l'explosion de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

« Il n'y a que les **** qui ne changent pas d'avis »

Forcément, ce retour suscite de vives réactions, de la récupération politique, des commentaires de spécialistes... Mais le coup le plus marquant est sans doute celui de Burger King. Quelques années après avoir fait sa promotion sur les problèmes de poids d'André-Pierre Gignac (2014), la chaîne de fast food américaine a remis le couvert avec le retour de KB9.

Suite aux informations publiées dans divers médias sur la journée, « BK » a fait une promesse : « Si Benzema revient en Equipe de France, on lance un burger veggie. Il n'y a que les **** qui ne changent pas d'avis ». Au moment de l'officialisation du retour de Benzema, second tour de batte : « Allo la R&D, c'est possible d'avoir un burger Veggie en urgence ? »

Si Benzema revient en Equipe de France, on lance un burger veggie.



