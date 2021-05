Real Madrid, Equipe de France : Deschamps s'explique pour la surprise Benzema

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

L'information s'était éventée dans la journée et a fait l'effet d'une petite bombe. Il y a quelques minutes, au moment de dévoiler sa liste, Didier Deschamps l'a confirmé : Karim Benzema fait bel et bien son retour en Equipe de France dans une liste de 26 joueurs pour l'Euro 2021. Un choix fort du sélectionneur qui met ainsi fin à six années de mise à l'écart pour l'attaquant du Real Madrid suite à l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Benzema et Deschamps se sont vus

Sur TF1 il y a quelques minutes, Didier Deschamps est revenu sur ce choix fort : « On ne peut pas changer le passé », a-t-il balayé d'entrée. « Il y a eu des étapes très importantes. Une très importante où on s'est vu. On a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. J'ai eu une longue réflexion pour arriver à prendre cette décision-là aujourd'hui. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion entre nous deux. Elle nous regarde. Mais j'en avais besoin, il en avait besoin. Tout le monde, moi le premier, aspire à avoir le climat le plus apaisé possible. Par expérience, dans le football, la moindre petite étincelle peut avoir des conséquences importantes mais je ne veux pas faire de cas particuliers. Depuis que je suis sélectionneur, j'ai été confronté à des situations compliquées, difficiles, avec certains joueurs. Je suis toujours passé outre les cas personnels car je considère que l'équipe de France est en dessus de tout. Elle ne m'appartient pas même si j'ai bien conscience de la responsabilité que j'ai ».

Et Didier Deschamps a balayé les éventuels problèmes entre la star du Real Madrid et Olivier Giroud : « Il y a toujours eu de la concurrence. Quand il y avait 23 joueurs, il y en avait. A 26, il y en a aussi. Vous citez Olivier Giroud et Karim Benzema mais pendant trois ans ils étaient en sélection ensemble. Je sélectionne Karim Benzema pour le bien de l'équipe et que je pense que l'équipe de France sera meilleure avec lui. Mais il ne s'agit pas d'éliminer Olivier Giroud. Il est là lui aussi avec des statistiques ».