Real Madrid, Equipe de France : une sale rumeur sur Karim Benzema démontée

Depuis que Karim Benzema a déclaré forfait pour la Coupe du Monde du fait d'une blessure au quadriceps de la cuisse gauche, les rumeurs vont bon train autour de l'attaquant du Real Madrid. Si on dit que le vestiaire des Bleus est plus libéré depuis le départ du Ballon d'Or, d'autres rumeurs visant à créer la confusion ont aussi fuité ces derniers jours.

Benzema, reprise fixée le 9 décembre

On connait la date de reprise de Karim Benzema à l'entraînement du Real Madrid et celle-ci tend à confirmer la bonne décision du staff de l'équipe de France de le renvoyer chez lui. Le Ballon d'Or n'aurait clairement pas pu être sur pied et à 100% pour la finale.