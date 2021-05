Real Madrid, OL : Deschamps songe à un retour de Benzema en Bleu

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Un retour de Karim Benzema en équipe de France, c’est du domaine du possible ! « Depuis quelques jours, le sujet ne semblait plus si tabou chez les Bleus et serait même entré dans la réflexion de Deschamps », assure L’Équipe dans son édition du jour.

Le quotidien sportif précise que Noël Le Graët serait favorable en secret au retour de l’attaquant du Real Madrid, même s'il a toujours défendu publiquement la position de Deschamps. Le sélectionneur des Bleus, face aux performances étincelantes de Benzema avec le Real Madrid, va-t-il craquer ?

La liste des Bleus dévoilée ce soir à partir de 20h

La réponse sera donnée ce soir par l’ancien entraîneur de l’OM à partir de 20 heures dans la liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro qui débute en juin.