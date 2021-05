Real Madrid : retour à l’OL, discussion avec Deschamps, avenir avec Mbappé... Benzema se lâche !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

La discussion décisive avec Deschamps :

« On s’est vus, en face. C’était vraiment un moment tranquille. On ne s’était plus vus depuis ma dernière sélection, en 2015... Ça nous a fait du bien de discuter, d’échanger et de voir qu’on avait beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui et, au bout de trois minutes, tout était redevenu comme avant alors que ça faisait plus de cinq ans qu’on ne s’était pas croisés. C’était une longue discussion entre hommes, qui restera entre nous. On s’est dit beaucoup, beaucoup de choses. On n’a pas parlé que football, on a parlé de tout : de la vie, la famille... Mais à aucun moment il ne m’a dit : “Tu seras à l’Euro”. La seule chose que je me suis dit après cette discussion, c’est qu’on avait fait un grand pas ensemble, et que c’était positif. »

L’avenir en Bleu avec Mbappé

« Moi, je ne viens pas en équipe de France pour faire de l’ombre à untel ou pour prendre la place à quiconque. Non, non. Ils ont déjà gagné ! Ils savent ce que c’est. Moi, je viens juste amener ce que je sais faire. J’arrive avec mes qualités, c’est tout, je sais ce que je peux apporter. Le Ballon d’Or ? C’est un trophée qui vient récompenser du travail acharné depuis tout petit. C’est comme une concrétisation. Mbappé en rêve ? Mais pas seulement ! Tout le monde en rêve, chaque joueur. Je ne me sens pas en compétition avec un autre joueur. Je pense d’abord collectivement, à comment faire pour que mon équipe gagne. Et en faisant ça, les récompenses individuelles viennent naturellement. »

L’avenir de Zidane au Real

« Jusqu’à présent, il est entraîneur du Real non ? Je ne le vois pas partir. Il ne va pas partir, vous verrez. S’il part, il part… Mais pour l’instant, je ne vois pas le Real sans Zidane. Zizou, avec moi, a toujours été sincère. Proche et très sincère. Quand ça va, il me le dit, mais quand ça ne va pas, il me le dit aussi ! C’est pour ça que je le respecte beaucoup, il est toujours très direct avec moi. Ça me donne beaucoup de confiance sur le terrain. C’est mon entraîneur, mais il est comme mon grand frère. Il m’a toujours soutenu, que je sois bien ou pas, et il m’a fait constamment progresser, chaque année. »

Un retour possible à l’OL

« Vu là où je joue aujourd’hui, et là où je place mes objectifs… À Lyon, j’aimerais que ce que j’ai déjà fait là-bas reste éternellement. Pour l’instant, revenir, non. Pas pour le moment. Je joue au Real Madrid, voilà, c’est différent. Bien sûr, je regarde leurs matches dès que je peux, quand je ne joue pas en même temps. Parfois j’ai Bernard Lacombe au téléphone, ou le président Jean-Michel Aulas par message. Ils ont fait une bonne saison mais ils ont perdu trop de points contre des petites équipes et dans des moments clés. Je suis déçu pour eux. J’espère qu’ils iront gagner la Ligue Europa. »