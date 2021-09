Résultat Coupe du monde 2022 : France 1-1 Bosnie-Herzégovine (terminé)

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

On attendait une réponse forte de l’équipe de France après sa piteuse élimination de l’Euro, il faudra attendre ! Face à une équipe de Bosnie-Herzégovine accrocheuse, bien regroupée en défense et tranchante à chaque fois qu’elle partait en contre, les Bleus ont rencontré de grosses difficultés pour se montrer dangereux. Surtout qu’ils ont joué à dix dès la 50e minute après l’expulsion de Jules Koundé, auteur d’un tacle ayant blessé le défenseur d’Arsenal Sead Kolasinac… le long de la ligne de but adverse !

Le plus inquiétant, c’est sans doute la nouvelle prestation très difficile du trio offensif composé d’Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Si le premier a égalisé à la 39e sur un coup de tête sur corner, il a été moins en vue qu’à l’accoutumée, peut-être chamboulé par son retour à l’Atlético Madrid. Le second, lui, s’est bien battu mais a été peu en réussite dans ses passes et déviations. Quant au troisième… il a absolument tout raté ! Touché par son vrai faux départ au Real Madrid, le natif de Bondy n’a passé aucun dribble, a manqué la plupart de ses passes et même quelques contrôles. Il a touché un poteau sur une frappe dans un angle impossible et aurait mérité d’obtenir un pénalty en première période car ceinturé par un adversaire. Mais sa prestation, dans la droite ligne de celles de l’Euro, est très inquiétante.

Prochain rendez-vous pour les Bleus, samedi en Ukraine.

Jules Kounde sees red after a tackle that forces Arsenal defender Sead Kolasinac off injured 🔴 pic.twitter.com/k3ekFfK5co — Goal News (@GoalNews) September 1, 2021