Résultat éliminatoires CM 2022 : équipe de France 1-0 Ukraine (mi-temps)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

Si l'Ukraine est l'adversaire le plus fort du groupe de l'équipe de France dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, alors les Bleus sont assurés d'être au Qatar ! Car ils ont dominé de la tête et des épaules les hommes d'Andriy Chevtchenko, frappant 7 fois au but contre 1 à leurs adversaires. Leur avantage d'un but n'est pas cher payé.

D'ailleurs, ironie de la chose, ce but, inscrit à la 19e minute, n'aurait pas dû être validé ! Kingsley Coman était hors-jeu au moment de l'ouverture de Presnel Kimpembé et Antoine Griezmann a touché le ballon du bras juste avant de marquer. Il n'empêche que sa frappe du gauche dans la lucarne opposée est un petit bijou. Il s'agit de son 34e but en équipe de France. Il rejoint David Trezeguet à la 4e place du classement historique des canonniers tricolores, à 10 longueurs d’Olivier Giroud et 17 de Thierry Henry.