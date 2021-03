Résultat éliminatoires CM 2022 : équipe de France 1-1 Ukraine (terminé)

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

A la mi-temps de ce match, nous écrivions que vue sa domination en première période, l'équipe de France se dirigeait vers un succès tranquille face à l'Ukraine. Qu'il aurait fallu un miracle aux visiteurs pour revenir dans la partie. Eh bien, ce miracle a eu lieu ! A la 57e minute, Kylian Mbappé n'a pas pressé un adversaire à l'entrée de la surface de réparation tricolore, ce qui a abouti à une frappe ukrainienne non cadrée… mais déviée dans ses propres filets par Presnel Kimpembé !

Les Bleus avaient pourtant ouvert le score à la 19e minute, sur une superbe frappe enroulée d'Antoine Griezmann dans la lucarne opposée. Un but qui aurait dû être annulé puisque Kingsley Coman était hors-jeu au départ de l'action et que le Barcelonais a contrôlé le ballon du bras avant de tirer. Mais ils n'ont pas su emballer la partie pour se mettre à l'abri…

Si les hommes de Deschamps ont largement dominé les débats, ils doivent donc se contenter d'un nul à domicile pour leur entrée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Leur performance du soir a été très poussive, mais cela peut s'expliquer par le fait que les joueurs enchaînent des semaines à deux matches depuis septembre. En tout cas, on le réécrit, si l'Ukraine est l'adversaire le plus relevé de sa poule, la France ira au Qatar dans deux hiver !

Antoine Griezmann gives France the lead against Ukraine and becomes the joint-fourth top scorer in Les Bleus' history 🇫🇷



Only Thierry Henry, Olivier Giroud and Michel Platini have scored more 🙌 pic.twitter.com/dVdNkYYGxN