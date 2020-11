Résultat Équipe de France : les Espoirs officiellement qualifiés à l’Euro 2021

Les Bleuets n’ont jamais tremblé au Lichtenstein puisqu’ils menaient déjà de deux buts après cinq minutes, signés Dagba (0-1, 3e) et Faivre d’une frappe sous la barre (0-2, 5e). Un CSC de Spirig a accentué cet écart (0-3, 17e). Par la suite, les Espoirs ont très largement dominé la possession (83% en première période). En seconde période, un sublime coup-franc direct de Reine-Adélaïde (0-4, 57e) et un but de l’entrant Lihadji (0-5, 80e) ont clôturé les débats. Prochain rendez-vous : mardi, pour un match de gala à Caen contre la Suisse.

LIECHTENSTEIN 🇱🇮 0-5 🇫🇷 FRANCE



Le but d'Isaac Lihadji pour sa première avec les Espoirs !#CôtéFoot #SportEcoleDeVie pic.twitter.com/lp4XJnVIWj — OnaTousunCôtéFoot ⚽️ (@tousuncotefoot) November 12, 2020