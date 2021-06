Résultat Euro 2021 : malgré Cristiano Ronaldo, l'Allemagne domine le Portugal (4-2)

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Battue en ouverture par l'équipe de France, l'Allemagne a bien réagi à Munich ce samedi en dominant le champion d'Europe portugais (4-2) au terme de l'un des plus beaux matchs de ce début d'Euro.

Menée au score sur un contre conclu par Cristiano Ronaldo (15e) – son 12e but en phase finale d'un championnat d'Europe – la Manschaaft a profité des errements défensifs de la Seleçcao pour égaliser d'abord sur un csc de Ruben Dias (35e) avant de prendre l'avantage sur un nouveau but contre son camp de Raphaël Guerreiro (39e). Les hommes de Joachim Löw ont ensuite creusé l'écart par Kai Havertz (51e) et Robin Gosens (60e) avant la réduction du score de Diogo Jota (67e) sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo.

Dans cette poule F, la France fait la course en tête avec 4 points devant l'Allemagne et le Portugal (3 pts chacun) et la Hongrie (1 pt). Tout se jouera lors de la prochaine journée avec un alléchant Portugal – France et un Allemagne – Hongrie.