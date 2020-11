Résultat Ligue des Nations : dominatrice, la France bute sur le Portugal (0-0, mi-temps)

Dans ce choc de la Ligue des Nations, la France a réalisé une première période de haut niveau face au Portugal. Les champions d'Europe en titre ont été malmenés au stade de la Luz. Malheureusement, les Bleus ont pêché à la finition (0-0).

À la pointe de l'attaque, à la place d'Olivier Giroud, Anthony Martial a été maladroit devant le but en butant deux fois, en un contre un, face à Rui Patricio (12e, 27e). Le buteur de Manchester United a également été malchanceux. Après un coup franc de Griezmann, dévié par Varane et Rabiot, Martial a vu sa tête frapper la barre transversale portugaise (41e). En face, le Portugal a réagi grâce à Cristiano Ronaldo qui a buté face à Lloris (6e) et raté le cadre de la tête (45e).

Pour rappel, en cas de victoire, les Français prendraient la tête du groupe 3 de la Ligue des Nations au détriment de son adversaire du soir. Dans le même groupe, à la pause, la Suède a pris le dessus sur la Croatie (2-0).